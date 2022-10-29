Кадыров сообщил об успехах спецоперации «Возмездие» в зоне СВО | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 03:42 Кадыров сообщил об успехах спецоперации «Возмездие» в зоне СВО Глава Чечни Кадыров рассказал об уничтожении более 650 военных ВСУ РИА "Новости"

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В рамках проведения операции «Возмездие» на Украине было уничтожено свыше 650 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале.

«В период с 25 по 27 октября только на николаево-криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. Также уничтожено вооружение военной специальной техники — 40 единиц. Танков — восемь единиц. БМП — пять единиц. Бронированных машин — 20 единиц», — уточнил чеченский лидер.

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В секторе, за который отвечает спецназ «Ахмат», ликвидированы 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники. При этом Кадыров подчеркнул, что это только «предварительные и самые сжатые данные».

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Батальон «Запад-Ахмат», сформированный в начале сентября, занял долго удерживаемый противником рубеж.По словам Кадырова, освобождение Донбасса «не прекращается ни на минуту».

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в результате артобстрела в Херсонской области погибли 23 бойца одного из чеченских подразделений. Также 58 человек получили ранения.