Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 08:27 Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области Глава Чечни Кадыров: 23 бойца подразделения республики погибли в Херсонской области РИА "Новости"

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В результате артобстрела в Херсонской области погибли 23 бойца одного из чеченских подразделений, 58 получили ранения. У четверых пострадавших тяжелые травмы, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По данным политика, жизни раненых ничего не угрожает. Он отдельно обратился к родственникам погибших, сказав, что вместе с ними скорбит вся Чеченская Республика.

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«На похороны погибшего в зоне СВО бойца мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство. Раненые получают три миллиона», — уточнил Кадыров.

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Помимо этого, по его словам, власти обеспечат паломничество в Мекку. Он призвал всех жителей Чечни не сидеть сложа руки. Кадыров посоветовал им учиться военному делу. Тут же политик выразил удивление тому, как можно спокойно сидеть дома и наблюдать за событиями.

«В Гудермесе у нас есть самая современная база с бесплатными курсами обучения военному делу. В любом случае с вами или без вас, мы добьем эту нечисть, но вам-то самим не стыдно?» — заключил Кадыров.