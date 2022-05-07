07 мая 2022, 00:48
Кадыров сообщил об усилении сил на Луганском направлении
Кадыров: на Луганское направление отправили очередную группу добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об усилении российской группировки на Луганском направлении. Там встретили очередную партию добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа.
Кадыров подчеркнул в своем Telegram-канале, что в состав добровольческой группы вошли специализированные бойцы. Они обеспечат ВС РФ дополнительными минометными расчетами, специалистами разведки и другими силами.
«И главное — их всех объединяет одно: общая Родина, высокие чувства патриотизма и военного братства», — отметил глава Чечни.
Бойцам он пожелал «скорой безусловной победы над националистической и бандеровской нечистью».
Ранее Кадыров рассказал, что СОБР «Ахмат» и НМ ЛНР за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ.