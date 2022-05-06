Кадыров рассказал о ликвидации десятков нацистов в районе Воеводовки

Бойцы спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики провели зачистку лесного массива между Южным и Воеводовкой. Там скрывались отряды ВСУ после освобождения населенных пунктов российскими и луганскими вооруженными силами. Об успехах совместного отряда РФ и ЛНР рассказала в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Нацистская группировка была быстро ликвидирована. В итоге получается, что за истекшие сутки силами спецподразделений „Ахмат“ и второго корпуса Народной милиции ЛНР уничтожено шесть единиц техники и более 60 единиц личного состава противника», — передал Кадыров доклад помощника по силовому блоку Аплы Алаудинова.

Глава Чечни отметил высокую эффективность совместной работы подразделений и выразил уверенность, что «они продолжат эту результативную практику до последнего националиста и бандеровца».

Кадыров отметил, что на борьбу с украинскими националистами отправился еще один отряд добровольцев из Чечни. Все они прошли специальную подготовку с инструкторами на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.