Спецоперация 22 января 2024, 02:50 Кадыров сообщил об отправке бойцов Росгвардии в зону СВО Кадыров: бойцы Росгвардии отправились в зону СВО РИА «Новости»

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Бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

«Это далеко не первая командировка военнослужащих полка в зоне боевых действий. С первых дней СВО они принимают в ней самое активное участие, с честью выполняя свой воинский долг», — указал он.

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По словам Кадырова, бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады в зоне СВО, проведут на одном из участков фронта ротацию. Полк обладает целым арсеналом современного вооружения и техники, что в свою очередь значительно повысит шансы на успех на поле боя. Глава Чечни пожелал бойцам Росгвардии успехов в выполнении боевых задач.

Спецоперация на Украине может закончиться летом будущего года. В начале декабря он посоветовал украинским военным. не идти на верную гибель и не слушать приказы «преступного командования» руководства киевского режима.