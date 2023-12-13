Спецоперация 13 декабря 2023, 21:19 Кадыров раскрыл сроки окончания СВО Глава Чечни Кадыров заявил, что СВО завершится летом 2024 года РИА «Новости»

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Спецоперация на Украине может закончиться летом будущего года. Об этом в прямом эфире в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле», — сказал он.

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Кадыров объяснил, что перед российскими бойцами стоит задача по возможности оставить целыми города. Если бы такой задачи не было, то военные давно бы захватили украинскую столицу, подчеркнул он.

Ранее глава республики заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Сейчас военнослужащие региона проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии.

В начале декабря Кадыпров обратился к украинским военным. Он посоветовал им не идти на верную гибель, выполняя приказы «преступного командования» руководства.