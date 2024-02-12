Спецоперация 12 февраля 2024, 18:38 Кадыров рассказал об успехах «Ахмата» в зоне СВО Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили четырех боевиков ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Бойцы чеченского подразделения «Ахмат» в ходе наступательных действий в зоне специальной операции уничтожили четырех боевиков ВСУ на своих позициях. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши штурмовые группы в результате успешных наступательных действий уничтожили четырех военнослужащих ВСУ на своих позициях. В ответ противник начал массированный артиллерийский обстрел, в том числе по своим», — написал он.

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Кадыров отметил, что в рядах «Ахмата» не обошлось без потерь.

«В ходе штурма героически погиб наш боец с позывным Моджахид, который в ходе СВО принял ислам. Он успел нанести смертельное ранение противнику, прежде чем погибнуть», — добавил глава республики.

В конце января Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» провели успешное наступление на позиции ВСУ в Луганской Народной Республике.