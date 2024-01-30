Спецоперация 30 января 2024, 16:23 Кадыров объявил об успешных ударах «Ахмата» по позициям ВСУ в районе Белогоровки Кадыров: спецназ «Ахмат» провел успешное наступление около Белогоровки в ЛНР РИА «Новости»

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Входящая в спецназ «Ахмат» группа «Аида» последние две недели успешно наступает на позиции украинских боевиков в районе поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на руководителя группы.

Военный рассказал, что за последние 10 дней в ходе наступления бойцы «Ахмата» ликвидировали чуть больше роты личного состава ВСУ и уничтожили много западной военной техники.

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Используемые группой «Аида» беспилотники разбили большое количество укрепленных районов противника, а также повредили около девяти установок связи Starlink, оставив ВСУ без возможности вызвать подкрепления.

Несмотря на серьезный урон украинские боевики усилили обстрелы позиций российских бойцов. Но все они оказались бесполезными.

«Если считать в денежном эквиваленте, по группе „Аида“ прилетело ракет РСЗО HIMARS и авиабомб на 700 тысяч долларов и примерно на 75 миллионов рублей реактивных снарядов Excalibur. Однако деньги эти потрачены впустую», — процитировал Кадыров командира.

На минувшей неделе глава Чеченской Республики объявил об отправке в зону специальной военной операции бойцов Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения.

Он подчеркнул, что для военных это не первая командировка и они сменят на одном из участков фронта своих коллег, чтобы с новыми силами вступить в борьбу с противником.