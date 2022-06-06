Кадыров рассказал об отправке еще одной группы добровольцев на Украину

На Украину из Грозного отправили очередную группу добровольцев, которые примут участие в спецоперации РФ. Подготовку они прошли в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что в университет для получения необходимых навыков съехались желающие практически из каждого российского региона.

«Священный долг послужить на благо России стал для них мощным консолидирующим фактором и укрепил их на незыблемости принципов боевого братства», — подчеркнул он.

Современную экипировку бойцам передал Региональный общественный фонд имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава Чечни выразил уверенность, что добровольцы достойно справятся с поставленными задачами и принесут стране успех.

Ранее Кадыров опубликовал кадры, подтверждающие контроль бойцов «Ахмата» над Северодонецком. Вместе с Лисичанском этот город открывает дорогу на Киев.