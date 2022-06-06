Путь на Киев. Чем важен Северодонецк и почему Украина врет о нем

Северодонецк — стратегически важный город, открывающий дорогу к Киеву. Сейчас Украина развернула информационную кампанию вокруг того, под чьим контролем он находится. Вот только отбить город ВСУ уже не смогут, а рассказы о наступлении на Северодонецк — попытка поднять боевой дух украинских военных.

«Ахмат» в Северодонецке

Рамзан Кадыров назвал лжецами авторов заявлений о наступлении украинской армии на Северодонецк. Глава Чечни опубликовал ролик, подтверждающий, что город контролируют бойцы «Ахмата». На кадрах помощник главы ЧР Апты Алаудинов демонстрирует подконтрольный российской стороне город.

«Мы катаемся. Вот он, Северодонецк. Полностью в нашем распоряжении. Мы едем по Северодонецку. <…> Я не знаю, кто там на кого-то наступает и где он наступает. <…> Ищем по городу, пытаемся, не можем найти того, кто наступает на нас. Если мы кого-то найдем, мы скажем», — заявил Алаудинов.

Он назвал «болтунами и сплетниками» авторов заявлений о наступлении солдат ВСУ на Северодонецк. В качестве доказательства он также показал здание СБУ в промзоне Северодонецка, контролируемое бойцами «Ахмата».

Стратегическое значение Северодонецка

Северодонецк, а следом Лисичанск фактически открывают дорогу на Киев. На первом этапе спецоперации российская армия отказалась от наступления на него. Об этом «360» рассказал профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.

«Тогда это явно было из-за отсутствия достаточных сил и средств и, как сказал наш президент, для того, чтобы дать знак доброй воли Киеву, когда были более или менее успешные переговоры и Украина была готова к целому ряду компромиссов», — пояснил он.

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Также, по его словам, это последние крупные города, которые входят в ЛНР. Контроль над ними российских сил будет фактически означать освобождение республики.

С точки зрения военного искусства это продвижение уже по направлению к центральной части Украины. Это имеет очень важное и большое значение Владимир Винокуров.

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Если Северодонецк уже освобожден, то Лисичанск окружен. И буквально в ближайшее время появятся новости и о его взятии под контроль союзниками. В этом уверен специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«С точки зрения стратегии Северодонецк менее важен, чем Лисичанск. Лисичанск — это крупный город, узловой, старинный, промышленный. Он находится выше, чем Северодонецк. Соответственно, он более важен стратегически», — пояснил политолог.

Отбить Северодонецк обратно у ВСУ не выйдет

Заявления украинской стороны о наступлении на Северодонецк Винокуров назвал обычной частью информационной войны и попыткой ввести в заблуждением свое население.

«И потом, им же надо показывать какие-то результаты. Технику им поставляют в таких количествах, масштабах! Надо оправдывать себя перед сюзереном, показать себя хорошими», — отметил Винокуров.

Он уверен, что отбить Северодонецк обратно ВСУ не получится. Заявления украинской стороны не имеют под собой никаких оснований, пояснил Михайлов.

«Я уверен в этом. И больше склонен доверять в этом вопросе российским экспертам и военным, в том числе Рамзану Ахматовичу Кадырову, который четко заявил, что город находится под полным контролем спецназа „Ахмат“, союзных войск ДНР и ЛНР, Вооруженных сил РФ», — подчеркнул политолог.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, заявления о том, что Северодонецк могут вернуть под свой контроль ВСУ, — попросту попытка поднять боевой дух украинских военных, которого практически не осталось.

«Все эти домыслы и крики о том, что Северодонецк взят украинской стороной, — это все бравада, очередное вранье для поднятия боевого духа ВСУ. Боевики в Лисичанске тоже уже отсечены от всех поставок продовольствия, оружия», — подчеркнул Михайлов.

Он отметил, даже если бы была попытка взять Северодонецк, это нужно было бы только для поддержки вооруженных формирований в Лисичанске. Но этого не произойдет.

«Котлы закрываются, территория отчищается. И наша армия уже после освобождения этих крупных городов, думаю, задумывается уже о других направлениях своей деятельности. Северодонецк наш. Никогда не станет больше украинским. Лисичанск будет взят в ближайшее время. Будем ждать побед нашей армии», — заключил Михайлов.