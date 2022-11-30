Спецоперация 30 ноября 2022, 21:52 Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области Глава Чечни Кадыров: бойцы зачистил Благовещенку Запорожской области от националистов РИА «Новости»

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Сотрудники ОМОНа выполняют работу по зачистке в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, правоохранители «блестяще справляются» с этой задачей.

Глава Чечни рассказал, что зачисткой в селе Благовещенка занимаются бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный» управления Росгвардии по республике. Он уточнил, что правоохранители стараются работать тихо, чтобы не тревожить мирных граждан и не подвергать их опасности.

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«Работа проводится максимально аккуратно, насколько это возможно. При этом результаты таких мероприятий бывают весьма впечатляющими», — подчеркнул Кадыров.

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По его словам, в результате таких действий омоновцы часто находят крупные схроны с оружием, которое диверсанты могут использовать против людей.

Ранее из Грозного в Донбасс отправились самолеты с добровольцами, все они пришли необходимую подготовку.Они рассказали, что решили участвовать в спецоперации, чтобы не допустить наступления врага. По словам Рамзана Кадырова, их действия вызывают чувство гордости.