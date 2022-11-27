27 ноября 2022, 18:19
Отправку добровольцев в зону СВО из Чечни сняли на видео
Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры отправки добровольцев в зону спецоперации
Прошедших подготовку в Гудермесском международном университете спецназа добровольцев отправили на самолетах из Грозного в Донбасс для участия в специальной военной операции. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с места события в своем Telegram-канале.
На кадрах группа мужчин в камуфляже с рюкзаками и экипировкой собралась в районе взлетной полосы на аэродроме Грозного, чтобы отправиться в зону СВО.
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Там оказались жители из разных городов России. Мужчины подчеркнули, что приехали в Грозный, чтобы пройти хорошую подготовку для защиты своей страны.
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«Если мы не пойдем, то враг придет к нам», — заявили добровольцы.
Кадыров отметил, что участники добровольческих отрядов вызвали у него чувства глубокого восхищения и гордости.
«Уже прибыв в республику, они проходят качественную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа у лучших инструкторов. Зная об этом, к нам приезжают добровольцы со всех уголков нашей страны, чтобы в составе спецназа „Ахмат“ противостоять врагам максимально эффективно», — написал он.
Напутственные слова добровольцам дали министр внутренних дел по Чечни Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД по республике Аслан Ирасханов.
Рамзан Кадыров
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