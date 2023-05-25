Спецоперация 25 мая 2023, 23:41 Кадыров раскрыл число участников спецоперации из Чечни Глава Чечни Кадыров сообщил об отправленных в зону СВО 26 тысяч жителей республики Пресс-служба главы Чеченской Республики

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Участниками специальной военной операции из Чеченской Республики стали 26 тысяч человек, из которых треть — это добровольцы, которые прошли курсы ускоренной подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что сейчас в боях на передовой принимают участие более семи тысяч бойцов, приехавших в зону специальной военной операции из Чечни. Также в республике продолжают формировать два полка по линии Минобороны. Туда уже набрали 2400 человек, с которыми ведут работу.

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«Оснащение полков также на стадии завершения. Уверен, что эти подразделения станут одними из самых подготовленных и боеспособных в нашей стране», — заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что республика не только направляет на фронт личный состав, но также помогает поставками специальной техники. С начала проведения спецоперации через Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцам передали 145 бронемашин, а также почти тысячу квадрокоптеров, приборы ночного видения, тепловизоры, экипировку и средства связи.

Также регион регулярно направляет гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий и принимает в своих больницах раненых бойцов. Кадыров подчеркнул, что Россия обязательно одержит в специальной военной операции, а республика приложит для этого все силы и средства.