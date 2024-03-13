13 марта 2024, 21:41
Кадыров показал кадры разгрома украинских диверсантов
Кадыров показал кадры уничтожения украинской ДРГ на границе Белгородской области
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с попыткой украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области, которую на Харьковском направлении успешно отразили российские военные. Он поделился кадрами в своем Telegram-канале.
Кадыров написал, что подразделения ВСУ попытались пересечь государственную границу с помощью тяжелой боевой техники.
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«Боевики укронато вероятнее всего думали, что это кратно повысит их шансы на успех. Однако недооценка своего противника не в первый раз приводит их к трагическому исходу», — подчеркнул он.
Глава республики добавил, что планы украинских боевиков разбили бойцы батальона «Запад-Ахмат» МО РФ под руководством Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ.
По его словам. операторы БПЛА, артиллерия и воздушная разведка эффективно отработали по позициям противника, все «удары наносились быстро и крайне точно».
Один танк ВСУ подорвался на мине, пополнив список уничтоженной российскими бойцами вражеской техники.
Ранее кадры с уничтоженной военной техникой украинской диверсионно-разведывательной группы, пытающейся прорваться в Белгородскую область, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
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