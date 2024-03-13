Спецоперация 13 марта 2024, 21:41 Кадыров показал кадры разгрома украинских диверсантов Кадыров показал кадры уничтожения украинской ДРГ на границе Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с попыткой украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области, которую на Харьковском направлении успешно отразили российские военные. Он поделился кадрами в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что подразделения ВСУ попытались пересечь государственную границу с помощью тяжелой боевой техники.

Реклама

«Боевики укронато вероятнее всего думали, что это кратно повысит их шансы на успех. Однако недооценка своего противника не в первый раз приводит их к трагическому исходу», — подчеркнул он.

Глава республики добавил, что планы украинских боевиков разбили бойцы батальона «Запад-Ахмат» МО РФ под руководством Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ.

По его словам. операторы БПЛА, артиллерия и воздушная разведка эффективно отработали по позициям противника, все «удары наносились быстро и крайне точно».

Один танк ВСУ подорвался на мине, пополнив список уничтоженной российскими бойцами вражеской техники.

Ранее кадры с уничтоженной военной техникой украинской диверсионно-разведывательной группы, пытающейся прорваться в Белгородскую область, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.