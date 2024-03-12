Происшествия 12 марта 2024, 17:56 Появилось видео уничтоженной техники украинской ДРГ на границе с Россией Минобороны показало видео с уничтоженной техникой ВСУ на границе с Россией

Читать 360tv в

Российские военные не допустили прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Telegram-канале ведомства опубликовали кадры уничтоженной военной техники националистов, на которой они намеревались пересечь государственную границу, но потерпели неудачу.

Реклама

«Прорыва украинских ДРГ не допустили. Диверсионные группы боевиков уничтожили на пограничном переходе», — заявили в пресс-службе министерства.

На кадрах видео можно увидеть, как националисты спешно покидают поле боя, бросив подбитую технику.

«Попытку вторжения на территорию Российской Федерации пресекли подразделения Вооруженных сил совместно с ФСБ», — добавили в Минобороны.

В ведомстве отмечали, что ВСУ пытались вторгнуться в Россию на трех направлениях, но военные не допустили прорыва.