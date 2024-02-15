15 февраля 2024, 04:33
Кадыров оценил боевые качества чеченцев в рядах ВСУ
Кадыров заявил, что от чеченцев в рядах ВСУ мало толку в реальном бою
Чеченцы, сражающиеся на стороне ВСУ, привыкли кидаться пустыми угрозами, но в реальном бою они бесполезны. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава региона напомнил, что российским военным со стороны ВСУ противостоят не только украинцы, но также иностранные наемники и боевики чеченского Шейх-Мансуровского батальона.
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«Впрочем, и те, и другие способны разве что кидаться пустыми угрозами. В реальном бою толку мало», — заявил глава республики.
При этом в белгородском приграничье действует батальон «Запад-АХМАТ» под командованием Исмаила Агуева, подавляющий вражеские формирования. Его минометные расчеты ведут точный огонь по позициям ВСУ, а отряд воздушной разведки с помощью дронов обеспечивает корректировку огня на местности.
Ранее Кадыров рассказал, что бойцы «Ахмата» в ходе наступательных действий уничтожили четырех боевиков ВСУ на своих позициях. В результате ответного массированного артобстрела противника, бьющего еще и по своим позициям, героически погиб российский боец с позывным Моджахид.
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