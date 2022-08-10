Кадыров объявил о полной зачистке от националистов завода Knauf в Соледаре

Завод Knauf в Соледаре полностью зачищен от «бандеровской нечисти». Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Спецназ „Ахмат“ совместно со вторым корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода Knauf», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни показал видео, где исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов «Комбат» доложил последнюю информацию о ситуации на Донецком направлении.

Ранее на этой неделе Кадыров сообщал, что союзные войска взяли под контроль территорию завода Knauf. По его словам, союзные силы продолжают продвигаться вперед, освобождая ДНР.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что ключевыми целями являются прекращение издевательств и геноцида над жителями Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.