Союзные войска взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, спецназ «Ахмат» и бойцы Народной милиции ЛНР отбрасывают украинских солдат с их позиций.

«Спецназ „Ахмат“ совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. <…> Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции», — отметил Кадыров.

Об обстановке в Донбассе главе Чечни доложил исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов. По словам Кадырова, союзные войска продолжают продвигаться вперед, освобождая ДНР.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин встретился с главой Чеченской Республики. Кадыров рассказал российскому лидеру об экономической ситуации в регионе, а также заверил в готовности чеченских бойцов к выполнению любой боевой задачи в Донбассе.