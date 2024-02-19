19 февраля 2024, 23:04
Кадыров назвал взятие Авдеевки продвижением в сторону Киева
Кадыров назвал взятие Авдеевки очередным шагом к победе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал взятие российскими войсками Авдеевки еще одним шагом для продвижения в сторону Киева. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — сказал он журналистам.
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Руководитель республики также объяснил, почему было важно занять этот населенный пункт.
«Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать… они бьют по мирным жителям», — заявил Кадыров.
Российская армия взяла Авдеевку под контроль 17 февраля, это позволит обезопасить Донецк от обстрелов со стороны ВСУ. Ее освобождение открыло для российских военных дорогу к административным границам Донецкой Народной Республики. Но легким этот путь не будет.
Рамзан Кадыров
ВСУ
Авдеевка
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