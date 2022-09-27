«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий | 360°

Власть 27 сентября 2022, 23:13 Поделиться Telegram

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Viber «Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий Зампред Совбеза Медведев: референдумы завершились, итоги очевидны РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал итоги референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России очевидными.

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Референдумы о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях признали состоявшимися. В общественной палате России сообщили, что они состоялись при полной открытости и гласности процесса. На участках присутствовали международные наблюдатели, наблюдатели с территорий, из республик, из областей.

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Каждый из участников голосования смог выразить свое волеизъявление. Референдумы шли пять дней — с 23 по 27 сентября.

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