Победа России неизбежна, как неизбежна печальная участь приверженцев фашистской идеологии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Исход сопротивления предрешен, противник России будет повержен.

«Благоразумие и логическое мышление — недоступная роскошь для украинских властей. <…> Потери украинских националистов и военнослужащих исчисляются тысячами. Самое печальное, что киевский режим всеми силами пытается скрыть эти факты, тем самым, вводя своих же солдат в заблуждение, а впоследствии — на верную смерть», — отметил чеченский лидер.

Он подчеркнул тот факт, что сдача в плен нацистов «Азова»* показывает их лицемерную сущность. Вместо достойной смерти они выбрали плен, хотя ранее заклеймили позором украинских солдат, сложивших оружие. Теперь клеймо стоит на них самих, заявил Кадыров.

Почувствовав проигрыш на поле боя, украинские националисты ударились в шаманизм. Ведьмы и колдуны при поддержке советника президента Украины Алексея Арестовича собираются на шабаши и наводят порчу на российского президента.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.