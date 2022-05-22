Страна, впавшая в детство. Украинские нацисты ударились в шаманизм, почувствовав проигрыш

С самого начала спецоперации на Украине на полном серьезе проводят масштабные колдовские обряды против российского президента Владимира Путина. На днях в Луцке (Западная Украина) ребенка заставили прочитать молебен «за смерть Путина». Почему украинцев тянет к знахарям и колдунам и с чего все началось, разбирается «360».

Порчи и заговоры

В конце марта советник президента Украины Алексей Арестович, сообщая в соцсети об успехах ВСУ в Чернобаевке (к слову, сейчас она, как и вся Херсонская область, находится под контролем России), внезапно обратился к «украинским боевым ведьмам и ведунам» с благодарностью «за проделанную работу» и добавил: «Девочки, так держать!» В шутку или нет — вопрос открытый, но темные маги отреагировали со всей серьезностью.

Одна из магических «организаций» собрала 13 ведьм и приступила к заговорам алтарных ножей для принесения жертв (чьих — не уточнялось). Первой частью «ритуала» решили сделать наведение порчи на российского президента, причем ведьмы выразили надежду на то, что им помогут «зарубежные коллеги». Второй частью планировали сделать заговор на успехи ВСУ (в этом должны были помочь боги войны — Один, Тор и Перун), третьей — вновь колдовство против Путина и за изоляцию России. Детали ведьмы предоставляли только по запросу, «тайно и лично».

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А к Пасхе ведьмы обещали устроить Владимиру Путину «проблемы со здоровьем». При этом они признавали, что у него «сильная защита».

Это не первый и не единственный случай, когда Украина демонстрирует чудеса иррациональности в сложные моменты.

Например, в 2014 году украинские активисты предположили, что нужно вернуть на национальную валюту изображение Херсонеса, чтобы «энергетически» повлиять на возвращение Крыма. Об этом написали «Новости Севастополя». В одном из мистических фильмов о судьбе Украины упоминаются «магические приемы», которые применялись на Майдане.

А еще на просторах интернета можно найти упоминание о том, что в 2000-х ВСУ искали потерянный вертолет с помощью ведьмы, причем безуспешно.

Кроме того, в январе 2022 года, еще до начала спецоперации, журналист Владимир Соловьев продемонстрировал на телевидении отрывок украинской передачи, в которой «знахарка» рассказывала, что Путина питают «неземной силой» 13 сибирских шаманов.

Возможно, проявления того же мистицизма — татуировки украинских националистов. Кроме фашистской символики и призывов к убийствам и насилию, на них встречаются символы, демонстрирующие поклонение Сатане. Некоторые накалывают на теле крупное изображение фашистов, будто веря, что фюрер будет им покровительствовать.

Реакция

Пользователи соцсетей очень скептически отзываются об украинских мистических «инициативах». В Сети можно встретить такие комментарии: «Надо же так скатиться», «Не ведают, что творят», «Это кризис интеллекта», «Откуда берутся идиоты?!».

«Вообще-то когда на дворе ХХI век, а люди живут головой в Средневековье, это вызывает определенные вопросы. Что это — окончательная потеря остатков здравого смысла или киевской власти просто надеяться больше ни на что не приходится?» — с недоумением вопросила журналист «Свободной прессы».

«На какую главную оккультно-метафизическую силу рассчитывает украинская власть в ее борьбе с клятыми москалями? Мы же знаем теперь, что она рассчитывает на ведьм», — иронично заметил политолог Сергей Кургинян.

Протоиерей Андрей Ткачев посетовал на то, что, «видимо, все средства человеческие кончились, начинаются средства демонские».

«У Украины больше нет возможности защищать себя, кроме как звать на помощь демонистов, сатанистов, гадалок и колдуний», — заметил он.

Историк Борис Якименко выразился жестко, заметив, что «мы имеем дело с сумасшедшими людьми».

«Это сильно затрудняет диалог. Вы же понимаете, что человек безумный — он живет в своем мире, в своей логике. Именно поэтому проблема, действительно, очень серьезная», — добавил он.

Причина

Можно долго гадать о том, почему даже советник президента Украины опускается до диалога, пусть шуточного, с ведьмами. Почему украинские националисты так верят в «покровителей» в виде давно умерших фашистов и Сатаны и, словно защищаясь, забивают все тело татуировками.

Известный психолог Михаил Лабковский писал, что тревога, возникающая, когда ситуация выходит из-под контроля, вводит человека в состояние регресса. Регресс — это вид психологической защиты, когда человек впадает в детство и пытается найти «родителя», «спасителя». Именно в такой момент на помощь призывают «высшие силы». Переломными ситуациями, когда вера в реальных лидеров тает, инфоцыгане охотно пользуются ситуацией, давая ложные надежды и ложное же чувство защищенности — и часто при этом выманивая деньги.

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Антрополог Александра Архипова заметила, что люди склонны самостоятельно заполнять «информационные дыры», когда не владеют ситуацией. В попытке хоть как-то вернуть контроль они цепляются как за самые бредовые фейки, так и за колдунов, готовых якобы дать ответы на все вопросы и решить все проблемы парой магических ритуалов.

Чтобы выйти из регресса, Лабковский посоветовал «вернуться в состояние взрослого человека». осознать и взять на себя ответственность за свои действия. Возможно, именно этим Украине и стоит заняться.