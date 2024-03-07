Спецоперация 07 марта 2024, 12:28 Кадыров назвал фейком заявления о «черном рынке» пленных бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Освобожденный солдат Вооруженных сил Украины обвинил Россию в создании «черного рынка обмена военнопленными». Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг это заявление и обвинил мужчину в неблагодарности за спасенную жизнь.

«Западные и украинские СМИ запустили очередной фейк о существовании в России некоего черного рынка, откуда мы закупаем украинских военнопленных для их последующего обмена на пленных чеченцев. В качестве героя этого материала они выбрали человека, которому мы спасли жизнь», — заявил он.

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Герой публикации The Times, по словам Рамзана Кадырова, сдался бойцам спецназа «Ахмат» в апреле 2023 года. Сослуживцы бросили его раненым, с перебитыми ногами и обмороженными руками. Мужчину эвакуировали в Грозный и из-за гангрены ампутировали конечности.

Рамзан Кадыров заявил, что его вместе с двумя другими пленными обменяли на трех российских солдат, не уроженцев Чечни. Обмен провели, по словам главы республики, при поддержке Минобороны России и в соответствии с международными нормами.

Украинский солдат заявил журналистам, что Россия якобы продала его на черном рынке. Его будто бы использовали в качестве «пешки», специально лишив конечностей.

В спецоперации участвовали более 38,5 тысячи военнослужащих из Чечни. Почти половина из них — добровольцы.