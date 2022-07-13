Кадыров напомнил депутатам Рады, что Ичкерии давно не существует

Глава Чеченской Республики отреагировал на новость о внесении в украинскую Раду законопроекта о признании Ичкерии*, назвав ее уморительной. В своем Telegram-канале он напомнил, что такого образования уже нет.

Ичкерию* ликвидировали еще в 2007 году. Все, что оставалось от западного проекта — парламент, в который входило «полтора человека». Но даже этот орган распустили в 2009 году, отметил Кадыров.

«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии* даже на бумаге не существует», — добавил глава Чечни.

Кадыров пошутил, что украинским депутатами нужно обсудить признание Плутона или поговорить о слонах и черепахах, на которых стоит земля.

Ранее политик поделился видео с пародией на президента Украины Владимира Зеленского. Авторы ролика намекнули на его нездоровые привычки.

* «Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в России