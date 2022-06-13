Юнармейцы подняли триколор и поздравили жителей Донбасса с Днем России

Юнармейцы поздравили жителей Донбасса с Днем России. В честь праздника они исполнили российский гимн и подняли триколор в Донецке. Также в город прибыла гуманитарная помощь из Подмосковья.

Жители Донбасса 12 июня праздновали День России вместе с россиянами. В честь праздника юнармейцы исполнили в городе гимн и подняли триколор. После этого они помогли разгрузить гуманитарную помощь.

Всего в Донецк доставили около 10 тонн гуманитарных грузов. Все необходимое для местных жителей привезли из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело».

Ранее заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области Сергей Леонов сообщал, что в День России пять грузовиков отвезут на Донбасс пять тысяч гуманитарных пакетов. Их передадут жителям Волновахи, Красного Партизана, Горловки. Еще гумпомощь доставят в Новоазовский и Тельмановский районы.

Акция «Доброе дело» проводится для помощи жителям ДНР и ЛНР при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.