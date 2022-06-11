Семьи из Подмосковья отправили в Донецк еще три фуры с гумпомощью

Три фуры гуманитарной помощи прибыли в ДНР из Московской области в рамках акции «Доброе дело». Необходимые вещи и продукты собрали семьи из Подмосковья.

«В общей сложности волонтеры привезли 60 тонн вещей, необходимых жителям Донбасса, их собирали дети и семьи Подмосковья», — сообщил «360» заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

На коробках можно увидеть, к примеру, какая школа собирала гуманитарную помощь. Жителям Донбасса присылают не только продукты питания, но и необходимые в каждом доме стиральный порошок или туалетную бумагу.

Леонов добавил, что пять грузовиков в День России отвезут пять тысяч гуманитарных пакетов жителям Волновахи, Красного Партизана, Горловки, также гумпомощь доставят в Новоазовский и Тельмановский районы.

Акция «Доброе дело» для помощи Донбассу проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Принять участие в ней может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно обратиться в любой волонтерский пункт региона. Узнать об их расположении и о том, какая помощь нужна, можно на сайте «Волонтеры Подмосковья».