Юг Украины подключили к российскому интернету

Жителям юга Украины восстановили мобильную связь и доступ к интернету. Операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки подключились к российским сетям, рассказал РИА «Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Херсонскую область и часть Запорожской области в ночь на 1 мая власти Украины отключили от сети. Российские специалисты принялись перенастраивать вышки сотовой связи для того, чтобы они могли не зависеть от украинских мобильных операторов. Сейчас сюда поступает российский интернет-трафик.

«Отключение Украиной интернета ускорило появление интернета российского. Пустота заполнилась», — сообщил Олег Крючков.

Ранее сообщалось, что Херсон переключится и на российскую валюту — переход в рублевую зону запланирован на начало мая. Он может занять несколько месяцев.