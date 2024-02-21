Спецоперация 21 февраля 2024, 15:06 Якутия направит в зону спецоперации вездеходы «Бэргэн» Якутия отправит в зону СВО два вездехода «Бэргэн» с противоосколочной защитой РИА «Новости»

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Оперштаб Якутии отправит в зону проведения спецоперации два снегоболотохода «Бэргэн». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрия Лепчикова.

«Оперативный штаб Якутии на этой неделе направит в зону проведения специальной военной операции два колесных вездехода (снегоболотоход) „Бэргэн“ с противоосколочной защитой», — уточнили в якутском правительстве.

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Эти вездеходы выпустила местная компания «БэргэнМото». В отличие от известных квадроциклов «Сокол», у якутских имеется закрытый кузов с бронелистами.

Грузоподъемность машин — более одной тонны. Вездеходы пользуются популярностью у якутских охотников и рыбаков. Теперь снегоболотоходы протестируют в боевых условиях.

«Кроме того, в полном объеме в опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР доставлены подарочные наборы для участников СВО ко Дню защитника Отечества», — подчеркнул Лепчиков.

Он добавил, что подарки доставят на линию боевого соприкосновения и пункты временных дислокаций подразделений, в которых служат якутяне.