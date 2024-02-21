Подмосковье 21 февраля 2024, 12:44 Благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО и их семей прошел в Одинцове Авторы фото: Дмитрий Селезнев, Леонид Светлов

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Благотворительный вечер-аукцион «Слон добра» в Одинцове собрал 3,25 миллиона рублей. Эти средства направят на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Благотворительный вечер-аукцион прошел в клубном доме «Подмоскоvные Vечера» в деревне Жуковка 19 февраля. Участие в нем приняли звезды российской эстрады и представители благотворительных фондов. Гостей приветствовали депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина и сопредседатель оргкомитета национальной премии «Своим» Александр Казаков.

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После состоялся аукцион, на котором представили уникальные фигуры слонов. Их расписали актриса театра и кино Елизавета Боярская, художники Петр Фролов, Даниил Федоров и Александр Похилько, музыкант Сергей Жуков с семьей, гимнаст Алексей Немов, хоккеист Павел Буре с семьей. Общая сумма собранных средств составила 3,25 миллиона рублей.

Деньги направят в благотворительный фонд помощи военным ветеранам и инвалидам специальной военной операции «Своим», в международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы» для поддержки тяжелобольных и раненых детей, в благотворительный фонд «Жизнь в движении» и в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского для реабилитации раненых.

Авторы фото: Дмитрий Селезнев, Леонид Светлов

На вечере выступили Лариса Долина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Этери Бериашвили, Дмитрий Колдун, группа Soprano Турецкого, поп-группа «Тутси», дуэт «Элипс», балет Todes Аллы Духовой, Ярослав Сумишевский, Светлана Лазарева, участники телепроекта «Голос» Александр Еловских, Маргарита Пазоян и Нодара Ревия. Ведущими концерта стали Максим Завидия, Таша Белая, Юлия Костюшкина и Анатолий Анищенко.

Мероприятие организовано ассоциацией благотворительных фондов «Лицо нации» при участии Московской коллегии адвокатов «Лобутев и партнеры».

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