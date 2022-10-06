Эксклюзив 06 октября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber «Я за Родину». Получивший повестку россиянин — об участии в спецоперации Житель Подмосковья получил повестку и заявил о готовности отстаивать интересы государства

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Россиянин получил повестку и сразу же пришел в один из призывных пунктов Подмосковья. В беседе с «360» он заявил о готовности отстаивать честь государства.

Старшина внутренней службы пришел в военкомат Подмосковья по повестке, которая пришла ему вечером в воскресенье. Ранее мужчина проходил службу в армии, потому мобилизации не удивился.

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«Служил, потом контракт 10 лет, потом был в запасе», — рассказал он.

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Мобилизованный россиянин напомнил, что после катастрофы на Чернобыльской АЭС призывали всех, кто был в РХБЗ.

«Иду с боевым настроем. Я за Родину», — добавил он.

На призывной пункт мужчина пришел сам. Дома его ждут жена и дети.

Подобного мнения придерживается еще один житель Московской области. Ранее он заявил, что самостоятельно пришел на призывной пункт, чтобы стать добровольцем и отправиться в зону проведения спецоперации. Он считает необходимым защищать суверенитет своей страны.

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