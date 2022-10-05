Эксклюзив 05 октября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber «Защищаю суверенитет Родины». Житель Подмосковья — о мобилизации Мобилизованный житель Подмосковья заявил о важности защищать суверенитет Родины

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Житель Подмосковья самостоятельно пришел на призывной пункт, чтобы стать добровольцем и отправиться в зону проведения спецоперации. Он считает необходимым защищать суверенитет своей страны. Такое заявление мужчина сделал в беседе с «360».

«Считаю, что идти нужно. На гражданке я нахожусь меньше года — с декабря. Я защищаю принципы и суверенитет своей Родины», — отметил он.

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Молодого человека на службу провожает отец. По словам россиянина, он бы и сам пошел в армию, но ему не позволяет возраст.

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«Заявил: „Не могу сказать тебе не идти“, он сам из ВДВ, Афган прошел», — поделился россиянин.

Ранее другой мобилизованный житель Подмосковья призвал жителей страны не бояться получать повестки и идти в военкоматы. Отстаивать честь страны должны те, кто имеет боевой опыт, заявил мобилизованный россиянин в беседе с «360».

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