Спецоперация 10 ноября 2022, 09:57 Италия не исключила новых поставок оружия на Украину Il Messaggero: министр обороны Италии Крозетто не исключил новых поставок оружия Украине Википедия

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Италия не готовит в настоящее время вооружения для Украины, однако его отправка не исключена в будущем. Об этом изданию Il Messaggero заявил глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто.

По его словам, сейчас новый пакет поставок оружия Украине не обсуждается. Однако в будущем может поступить распоряжение о сборе очередной военной помощи.

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«В рамках Евросоюза и НАТО может начаться обсуждение планов по новому пакету военной помощи Украине. В последнее время мы говорим лишь об экономической поддержке», — заявил министр.

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Крозетто отметил, что сейчас приоритетным остается сбор средств на восстановление гражданских объектов на Украине.

«Но также мы должны завершить отправку пакета военной помощи, обещанного прошлым правительством», — добавил глава оборонного ведомства.

Украинский министр Ирина Верещук сообщала 6 октября о получении части вооружений из Италии. Боевикам оставили самоходные орудия, дальнобойную артиллерию и снаряды различных калибров.