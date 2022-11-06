Украина подтвердила получение партии оружия из Италии | 360°

Мир 06 ноября 2022, 12:42 Украина подтвердила получение партии оружия из Италии Вице-премьер Украины Верещук сообщила о получении тяжелой артиллерии из Италии

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Украина получила от Италии очередную партию с оружием, сообщила зампред правительства, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. В интервью газете Corriere della Sera она рассказала, что теперь ее страна нуждается в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Из Италии мы уже получили дальнобойную тяжелую артиллерию, самоходные орудия, гусеницы М113, ракетные комплексы, снаряды различных калибров», — заявила Верещук. Она добавила, что Украине нужны системы ПВО, ведь они имеют «жизненно важное значение».

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Собеседница газеты уточнила, что зимовать в украинских городах из-за повреждений инфраструктуры практически невозможно. Она отметила, что женщинам и детям лучше оставаться за границей. Верещук попросила власти Италии продолжать прием украинцев на зиму.

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На днях американские власти отправили на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности NASAMS. По словам помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба, ВСУ получат первые комплексы в конце месяца. Чиновник усомнился, что это поможет защитить позиции украинских военных.