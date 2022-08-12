Зеленский может не дожить до трибунала. Западу выгоднее его молчание

Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому вторые роли в комедиях или трибунал по окончании спецоперации. Правда, политологи уверены, что политик не сможет вернуться к полноценному творчеству, как и дожить до трибунала. Ведь Западу не нужно, чтобы Зеленский заговорил.

Медведев предрек Зеленскому трибунал

Президент Украины Владимир Зеленский закончит либо в комедийном шоу, исполняя вторые роли, либо под трибуналом. В этом уверен замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Накануне он посетил ЛНР. Там встретился с главами республик Донбасса, а также провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — заявил Медведев журналистке Надане Фридрихсон, отвечая на вопрос, какой итог он видит для Зеленского.

Также журналистка спросила замруководителя Совета безопасности России, не страшно ли ему было приезжать в Луганск. Медведев ответил, что прибыл в регион для защиты ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий. По его словам, поездка не стала для него страшным событием. Он подчеркнул, что бояться нужно другим.

Зеленский не вернется к съемкам комедий

Преступления, которые будут вменять Зеленскому, самые тяжкие. Об этом «360» рассказал украинский политик, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. По его словам, действующий глава Украины уже не сможет вернуться даже в комедии.

«Зеленский попадет на скамью подсудимых. Либо же его грохнут сами американцы — после того, как им попользуются. Такая же участь ждет и [украинского политика Александра] Турчинова, и [экс-президента Украины] Петра Порошенко, <…> и [экс-премьера Украины, а ныне депутата Верховной рады и лидера партии „Батькивщина“ Юлию] Тимошенко. Дмитрий Медведев должен был расширить этот список», — отметил Журавко.

По его словам, скамья подсудимых будет очень длинной. Правда, Журавко полагает, что некоторых людей американцы все же попытаются защитить и спрятать: они могут понадобиться, чтобы спасти саму идею того, что творили на Украине. Уместна аналогия с событиями середины 40-х годов прошлого столетия, когда многие нацисты уехали в Канаду.

«Но возмездие будет в любом случае. <…> Трибуналы пройдут все равно. <…> И определение „преступник“ будет. И если кого-то это коснется просто как преступника, которого приговорят к пожизненному заключению, то для большинства украинских политиков <…> будет смертный приговор — через военный трибунал. Это будет Нюрнбергский процесс XXI века», — подчеркнул Журавко.

Зеленского ликвидируют западные «друзья»

Политолог и журналист Юрий Светов полагает, что зарубежные покровители из Вашингтона или Лондона не допустят Зеленского до трибунала. Скорее всего, судьба действующего президента Украины будет гораздо плачевнее, ведь западным «друзьям» не нужно, чтобы политик начал рассказывать детали того, что он делал и по чьей указке.

«Закончится специальная военная операция, и его судьба будет более грустной, чем военный трибунал. В целом Зеленскому стоит посмотреть на [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. В августе 2008 года он чувствовал себя героем, <…> пошел атаковать российских миротворцев, пошел захватывать Осетию… <…> А сейчас где Саакашвили?» — отметил Светов.

Сегодня политик сидит в тюрьме в Тбилиси, у него диагностировали 17 болезней. По словам политолога, Саакашвили мог построить свою жизнь совсем иным образом — на пользу страны, а не Запада. И именно об этом стоит сейчас задуматься Зеленскому.