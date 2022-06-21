Иностранцев разрешили принимать на военную службу по контракту в ДНР
Глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин разрешил принимать иностранных граждан на военную службу по контракту. На сайте ДНР появилось соответствующее постановление.
Судя по документу, «в период действия военного положения и в военное время» в республике могут служить как ее граждане — по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту, так и иностранные граждане — по контракту.
Первый и новый контракт о прохождении военной службы заключается на один год. Если срок действия контракта заканчивается в период объявления мобилизации, он считается продленным на тех же условиях до ее окончания.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает верхний возрастной предел для подписания первого контракта на военную службу. Раньше первый контракт имели право заключать граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет, однако сейчас в армии нужны эксперты высокой квалификации, которая часто достигается уже к 40–45 годам.