Иностранцев разрешили принимать на военную службу по контракту в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин разрешил принимать иностранных граждан на военную службу по контракту. На сайте ДНР появилось соответствующее постановление.

Судя по документу, «в период действия военного положения и в военное время» в республике могут служить как ее граждане — по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту, так и иностранные граждане — по контракту.

Первый и новый контракт о прохождении военной службы заключается на один год. Если срок действия контракта заканчивается в период объявления мобилизации, он считается продленным на тех же условиях до ее окончания.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает верхний возрастной предел для подписания первого контракта на военную службу. Раньше первый контракт имели право заключать граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет, однако сейчас в армии нужны эксперты высокой квалификации, которая часто достигается уже к 40–45 годам.