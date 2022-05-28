Путин отменил предельный возраст для военной службы по контракту
Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает верхний возрастной предел для подписания первого контракта на военную службу. Документ появился на портале правовой информации.
Госдума одобрила закон в трех чтениях в среду, в тот же день Совет Федерации его принял. До этого первый контракт могли заключать «граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет».
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов предложили частично снять ограничения. Они считают, что новые правила помогут привлечь в вооруженные силы специалистов актуальных направлений, например, медицинского обеспечения, инженерии, связи.
В пояснительной записке отмечалось, что сейчас необходимы эксперты с высокой квалификацией, которая чаще всего достигается к 40-45 годам.