27 марта 2024, 04:15
Иностранных наемников стало меньше на Украине
Кимаковский: число иностранных наемников на Украине заметно сократилось
Численность иностранных наемников на линии боевого соприкосновения заметно сократилась. Вместо участия в боевых действиях они предпочитают отсиживаться в тылу, рассказал РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения. После массированных обстрелов большое количество наемников стараются отсиживаться в тылах, не находиться на линии фронта», — заявил он.
Реклама
Наемники прибывали на Украину в начале специальной военной операции из Испании, Франции, Германии, Польши, Грузии и Прибалтики. Все они хотели поучаствовать в военном сафари на русских людей, но сейчас их лишили такой возможности. Российская разведка выявляет места их скопления, накрывая целые позиционные районы, добавил советник.
Бойцы ВС РФ уничтожают наемников десятками — и в пунктах временной дислокации, и там где они размещаются на линии фронта. Кимаковский отметил, что, к примеру, был уничтожен сын генерала французской армии.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что иностранные наемники отсиживаются на второй и третьей линиях фронта, чтобы не попасть в плен.
ДНР
Донбасс
ВСУ
Запад
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Денис Пушилин
Реклама
Реклама