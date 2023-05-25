Спецоперация 25 мая 2023, 03:59 Иностранных наемников предупредили о недолгой жизни на Украине Депутат Бердичевский: наемники без военного опыта живут в ВСУ недолго РИА «Новости»

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Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал объявление о поиске наемников для ВСУ в Великобритании. По его мнению, на запад Украины могут ввести частные военные компании, написало РИА «Новости».

Это обусловлено тем, что наемники без военного опыта, которые имеются в украинской армии, долго не живут.

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«Большое количество активных и идейных бойцов со стороны Украины уже на 80% практически выбиты. А наемники без военного опыта вообще, есть такие иностранцы в украинской армии, как правило, живут недолговечно», — сказал депутат.

Украина испытывает дефицит личного состава. И набор новых иностранных наемников с зарплатой 20-30 тысяч фунтов стерлингов, заявленной на британских сайтах, может означать набор гауляйтеров для создания корпуса на западной территории Украины.

Для выполнения боевых задач, выразил уверенность Бердичевский, это слишком небольшой бюджет. Частные же компании действуют и в США, и в Британии.

«Непонятно, почему они их до сих пор [их] не привлекают. Думаю, это будет следующим шагом», — предположил политик.

Депутат уточнил, что ДНР уже сталкивалась с иностранными наемниками. Особенно активны они были в Мариуполе, а на территории республики появились с 2014 года. Еще большую активность иностранцы проявляли в Артемовске. По словам местных жителей, среди них были поляки, бельгийцы и другие иностранцы.

Ранее сообщалось, что в Артемовске понес серьезные потери батальон белорусских наемников «Волат» полка имени Калиновского при попытке прорвать российские позиции. Один боевик погиб, четверо пропали без вести.