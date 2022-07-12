Иностранные военные массово бегут с Украины

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 11 июля рассказал, что ВС России активно уничтожают иностранных наемников ВСУ. Специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов заявил, что этот доклад ведомства продемонстрировал всю мощь контрбатарейной атаки со стороны армии РФ.

Далее — прямая речь.

Уничтожение противокорабельных установок

На мой взгляд, сегодня Минобороны выступило с достаточно информативным брифингом. Прежде всего я, конечно, отметил бы уничтожение пусковых установок противокорабельных Harpoon. ВСУ использовали их для ударов по надводным объектам РФ в зоне спецоперации России на Украине.

Идет контрбатарейная борьба — уничтожение живой силы Евгений Михайлов

Но для ВС России это обычная практика. Главное, что я отметил бы в брифинге Минобороны, это отслеживание иностранных наемников еще на стадии попадания на Украину, на стадии даже формирования там каких-то отрядов.

Источник фото: РИА «Новости»

К тому же ведомство заявило, что из 3,5 тысячи иностранных наемников в рядах ВСУ осталось порядка 2,5 тысячи единиц такой живой силы. Основные потери несут наемники из Польши.

Большинство из тех иностранных военных, кого ВС России не уничтожило, обращаются в бегство Евгений Михайлов

И это те иностранцы, которые обещали резать и уничтожать солдат РФ. Большинство этих наемников либо уничтожены, либо сбежали. То есть весь сброд, который планировал уничтожение мирного населения в зоне спецоперации и русских солдат, находится под контролем и уничтожается в первую очередь.

Источник фото: РИА «Новости»

Ведь не зря защитники интересов Донбасса заявили, что именно иностранные наемники станут одной из главных целей для уничтожения, поскольку такая живая сила не попадает ни под какие законы.