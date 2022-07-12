Минобороны: польские военные сохранили первенство по объему наемников в рядах ВСУ

Минобороны поделилось обновленными данными по количеству иностранных наемников в украинской армии. Сводку опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Она содержит не только данные по общему числу иностранцев в рядах ВСУ с разбивкой на гражданство наемников, но и объемы потерь этой живой силы с начала спецоперации России на Украине. Также сотрудники Минобороны указали разницу в количестве зарубежных военных с момента последней публикации аналогичной сводки: ее обнародовали 17 июня.

Согласно свежим данным, больше всего в рядах ВСУ польских солдат. За все время спецоперации украинская армия привлекла почти две тысячи военных из этой страны. Всего из Европы в ряды украинской армии прибыло почти пять тысяч военных. Потери этой живой силы с начала спецоперации составили 1 539 единиц.

При этом из США в ряды ВСУ прибыло 544 человека, что на 61 единицу живой силы меньше по сравнению с Канадой. При этом суммарные невозвратные потери солдат из этих стран составили 397 наемников.

Также Минобороны сообщило об уничтожении почти 400 наемников на Украине за последние три недели. Это заявление ведомства процитировал RT.