Спецоперация 28 января 2023, 10:26 Инфраструктура Угледара усложнила бои за город Советник врио главы ДНР Гагин: ВС России закрепились на востоке и юго-востоке Угледара РИА «Новости»

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ВС России и их союзники закрепились на востоке и юго-востоке Угледара. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Надо понимать, что быстрого наступления здесь не будет», — отметил он.

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По его словам, сам по себе Угледар — небольшой город. Однако немалую его часть занимает промышленная зона. Среди такой инфраструктуры — две шахты, в которых могут скрываться подразделения ВСУ.

Также Гагин сообщил, что на территории Угледара и около него продолжатся боестолкновения. По его словам, в основном это противостояние артиллерийских подразделений. Также он добавил, что отдельные группировки союзных сил пытаются пробраться внутрь города. Там они проведут разведку боем.

Сами боестолкновения на территории Угледара и в его окрестностях Гагин охарактеризовал как серьезные и жестокие.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сравнил эту зону спецоперации с Куликовым полем.