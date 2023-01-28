Спецоперация 28 января 2023, 10:11 Предместья Угледара напомнили командиру батальона «Восток» Ходаковскому Куликово поле Командир батальона «Восток» Ходаковский: окрестности Угледара похожи на Куликово поле РИА «Новости»

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Окрестности Угледара чем-то схожи с Куликовым полем. К такому выводу пришел командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский. Он описал ощущения от этой зоны спецоперации в Telegram-канале.

«Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — описал Ходаковский.

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Также он добавил, что в этой зоне спецоперации боевые действия идут с переменным успехом. По его словам, где-то успех на стороне союзных сил, а где-то более активны ВСУ. При этом Ходаковский отметил, что с обеих сторон работают артиллерия и танки.

По словам командира «Востока», обороняющие Угледар подразделения ВСУ в основном пытаются отрезать наступающие передовые отряды союзных сил с помощью контратак.

Ранее Ходаковский отмечал, что подобные действия украинских военных в этой зоне спецоперации не особо интенсивны и представляют собой попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых российскими войсками позиций.