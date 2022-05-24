«Их просто списали». Командование ВСУ выдало погибших солдат за дезертиров

Сдавшийся в плен вооруженным силам Донбасса офицер украинской армии рассказал, как командование ВСУ списывало потери личного состава путем захоронения тел, а начальству сообщало о дезертирстве погибших. Об этом украинский военнопленный сообщил Народной милиции ДНР.

«Поступил приказ от комбрига выкопать траншею два метра в ширину и 50 метров в длину. Она нужна была для захоронения около 50 сослуживцев. Потом я случайно узнал, что по документам они числятся пропавшими без вести или дезертирами», — рассказал офицер.

Военный объяснил это тем, что командование решило списать бойцов, не говоря правды их родным.

По его словам, 8 апреля командование решило идти на прорыв неподконтрольной Украине территории, формировались несколько колонн. Войска ДНР полностью разбили первую колонну, от второй колонны остались единицы техники.

Оказавшись в трудной тактической ситуации, боевики приняли решение выбираться в пешем порядке, продолжил военный.

«Но я решил уходить отдельно, переоделся в гражданскую форму и постарался скрыться среди мирного населения. Меня задержали представители ДНР и ЛНР, попал в плен», — заключил он.

Полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что украинские военные продолжат сдаваться в плен, потому их мотивация угасает с каждым днем.