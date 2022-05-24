ВСУ будут сдаваться в плен

Для России и для союзных сил ЛНР и ДНР освобождение «Азовстали» придаст вдохновения тем войскам, которые сегодня сражаются с украинскими бандитами, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «360» он отметил, что с другой стороны конфликта бойцы впадают в пессимизм и будут склоняться даже на подсознании сдаваться в плен.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Противник будет склоняться к сдаче в плен

Во-первых, это придаст вдохновения, так скажем, тем войскам, которые сегодня сражаются с украинскими бандитами. Они понимали, и понимают, что их дело правое, победа будет за ними, и вот тут победа над самым сильным элитным подразделением нацистов. Это очень здорово, это всегда поднимает настроение, и их усилия по освобождению собственной территории, и освобождению Украины от бандеровцев будут усилены, это придает силы.

Что дальше, с другой стороны, если у одной стороны конфликта есть вдохновение, то у другой стороны конфликта безусловно падает мотивация, они начинают понимать, что их дело проиграно и они начинают впадать в пессимизм, скажем так, и поэтому сражаться будут менее охотно, будут склоняться даже на подсознании сдаваться в плен, и оставаться живыми, а не ложиться в землю «грузом 200», как говорят военные.

Поэтому я думаю, что сегодня, когда идут боевые действия в Славянске, Авдеевке, в Красном Лимане, в Ясиноватой и так далее, уже окружены в одном случае восемь тысяч, в другом случае шесть тысяч человек, говорят даже о 10 тысячах человек где-то в Северодонецке, то я думаю, что эти ребята, которые отрезаны от основных сил украинских, которым не поступает поддержка со стороны Киева <…>, и уже они обращаются, мы видели обращения по телевизору, что у них командиры сбежали, что у них нет продовольствия, нет чистой воды, нет медикаментов, ситуация почти такая же, как была на «Азовстали», <…> тем более, что молодое пополнение пришло в армию даже без бронежилетов и без касок, поэтому они будут сдаваться в плен.

Для нас это ускорение спецоперации, и как всегда в таких случаях меньше жертв среди личного состава вооруженных сил России, Луганской и Донецкой народных республик.

Ход операции

Слова «медленно», «быстро» — это не серьезное определение, потому что во-первых, мы с вами не знаем планов Генерального штаба и оперативного управления по числам, по этапам, и те временные рамки, которые заложены на выполнение этих боевых задач.

Поэтому я говорю об ускорении только потому что сегодня настроение на фронте с одной стороны увеличивается, с другой падает, поэтому это конечно будет влиять на ход операции, и я не знаю планов генерального штаба, но то что эта операция будет усилена и быстрее будет проходить, чем до этого — это безусловно так. А как дальше будет развиваться операция — поживем, увидим. И сколько времени она займет — это тоже гадание на кофейной гуще.

С моей стороны было бы неправильно такие предположения делать, потому что я сижу в теплой московской квартире, а боевые действия идут в реальности, в поле. Но некоторые специалисты говорят, что это до двух-трех недель, не больше, займет операция по полной отчистке Донецкой и Луганской республик от бандеровских подразделений.

Но надо понимать, что отчистить территорию Донецкой и Луганской республик в административных границах областей — этого мало, надо идти дальше, потому что иначе их будут обстреливать с той стороны на расстоянии как минимум 30 километров, а «Точка У» стреляет вообще на 120 километров, поэтому надо идти дальше. Виктор Литовкин военный обозреватель, полковник в отставке

Куда пойдет дальше тоже вопрос, но я думаю, что Харьковская область, Запорожская область, Николаевская область, Одесская область — это перспективные регионы, которыми будут заниматься российская армия, и я думаю, и донецкие и луганские народные ополчения тоже будут этим заниматься, потому что надо Украину отрезать от Черного моря, от Азовского моря она отрезана полностью, теперь от Черного моря, и прокладывать сухопутный путь в Приднестровье.

Это очевидная для меня задача, хотя я ее не согласовывал, не корректировал с военными, но я думаю, что, логика подсказывает, такие направления действий.

Важность Приднестровья

Давайте я выступлю с позиции русского человека, патриота, потому что Приднестровье это наша территория. Александр Васильевич Суворов завоевал эту территорию, и почему мы ее должны отдавать, кому-то. Это наша земля, там люди говорят по-русски. Правда, там есть и украинцы, там есть молдаване, и это нами завоеванная земля и мы никому не собираемся ее отдавать.

Поэтому также как Одесская область, как Херсонская, Николаевская области — это все русские территории — поэтому для нас это важно очень, чтобы НАТО не приходило на эти земли, чтобы с русской земли нам не угрожали натовским оружием и так далее.

Также как те территории, которые я уже назвал, украинские, чтоб там не было никаких натовцев, чтоб там не было врагов нашего народа, нашей страны, и это были дружеские нам государства, дружеские нам земли.

Я не знаю, в каком статусе будут потом та же Одесская, Херсонская [области], хотя Херсонская заявила, что она просится в Россию, там Николаевская, Запорожская области, и Черниговская может быть, но, тем не менее, мы должны иметь дружеские государства на наших границах, и я думаю, мы сделаем все для этого. Тем более я думаю и надеюсь, что мы дойдем до западных областей Украины, чтобы на Украине <…> не было по отношению к России вражеских соединений и вражеского отношения к нам.

Но мне кажется, что задача денацификации, которую поставил президент, и задача демилитаризации Украины заключается именно в этом, ну, а как там будет решать Кремль, как там будет решать генеральный штаб и Министерство обороны, ну это мы поживем, увидим.

Я предлагаю дойти до западных границ Украины, чтобы никто не мог стрелять по нам. Опять же, хочу повториться, это мое личное мнение, но я не знаю планов Кремля и генерального штаба и Министерства обороны.

Это один вопрос, второй вопрос, хватит ли у нас ресурсов, потенциала, чтобы это сделать, потому что мы же проводим на Украине уникальную операцию, мы меньшим количеством войск побеждаем большее количество вооруженных сил. Так никогда не было.