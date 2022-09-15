Кадыров предложил организовать «самомобилизацию» в регионах России | 360°

Все новости

Мир

15 сентября 2022, 15:30

Бывший солдат ВСУ по ошибке напал на соотечественниц во Франции, приняв их за русских

Спецоперация

15 сентября 2022, 15:20

Союзные силы не дали ВСУ войти в Херсонскую область. Это важный плацдарм для дальнейшего наступления

Реклама

Спецоперация

15 сентября 2022, 15:11

Постпред России счел бессмысленными призывы к демилитаризации ЗАЭС

Мир

15 сентября 2022, 15:11

Минобороны Турции сообщило о вывозе 3,25 миллиона тонн продовольствия с Украины за 46 дней

Деньги

15 сентября 2022, 15:08

Правительство России поддержит грузоперевозки в Калининград

Мир

15 сентября 2022, 15:04

Штаб ОДКБ решил не отправлять миротворцев в Армению

Подмосковье

15 сентября 2022, 15:03

Протекающую крышу отремонтировали в доме на проспекте 60 Лет Октября в Щелкове

Мир

15 сентября 2022, 14:59

Европа отказалась от демократии. Новой диктатуре нужды народа не интересны

Мир

15 сентября 2022, 14:57

МИД посчитал провокацией призыв Украины к Грузии по второму фронту

Армия

15 сентября 2022, 14:09

Кадыров предложил организовать «самомобилизацию» в регионах России

Глава Чечни Кадыров призвал регионы подготовить по тысяче добровольцев для успеха в СВО

Читать 360tv в

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал регионы объявить «самомобилизацию». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, и одним из таких сегодня должна стать „самомобилизация“», — заявил он.

Реклама

Кадыров посоветовал главам регионов не ждать объявления Кремлем военного положения, а уже сегодня «доказать готовность помочь государству».

Реклама

«Я считаю, что каждый руководитель региона в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев», — отметил глава Чечни.

Он добавил, что тысяча добровольцев — не такое большое количество для отдельно взятого региона. При этом в масштабах государства — это армия из 85 тысяч человек.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что ввел бы военное положение в России, если бы этот вопрос находился в его компетенции.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

8

1

0

0

0

9

Реклама

Реклама