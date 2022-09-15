Кадыров предложил организовать «самомобилизацию» в регионах России | 360°

Армия 15 сентября 2022, 14:09 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров предложил организовать «самомобилизацию» в регионах России Глава Чечни Кадыров призвал регионы подготовить по тысяче добровольцев для успеха в СВО РИА Новости

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал регионы объявить «самомобилизацию». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, и одним из таких сегодня должна стать „самомобилизация“», — заявил он.

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Кадыров посоветовал главам регионов не ждать объявления Кремлем военного положения, а уже сегодня «доказать готовность помочь государству».

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«Я считаю, что каждый руководитель региона в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев», — отметил глава Чечни.

Он добавил, что тысяча добровольцев — не такое большое количество для отдельно взятого региона. При этом в масштабах государства — это армия из 85 тысяч человек.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что ввел бы военное положение в России, если бы этот вопрос находился в его компетенции.

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