Хуснуллин заявил, что денежная помощь ДНР и ЛНР идет не в ущерб развитию России

Выделение средств на восстановление территорий Донецкой и Луганской народных республик ведется не в ущерб российским регионам, расходы на их развитие сокращать не планируется. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы ни одного плана по развитию по стране не снизили. Более того, мы деньги очень серьезно добавили на развитие регионов: на дороги, на инженерную инфраструктуру, капитальные вложения. Мы все планы только увеличиваем», — сказал он РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

В интервью изданию Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе могут сделать технопарком. Там должны появиться рабочие места для местных жителей. Кроме того, вице-премьер добавил, что в сентябре в городе уже будут построены первые дома и социальные объекты. В их числе и больницы.