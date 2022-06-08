Глава ДНР отправил правительство в отставку
Глава ДНР Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя
Глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку правительство и его председателя. Он подписал необходимый для этого указ. Текст документа опубликовали на сайте главы республики.
«Объявить об отставке правительства ДНР. <...> Поручить правительству Донецкой Народной Республики исполнять свои обязательства до сформирования нового правительства Донецкой Народной Республики», — сказано в указе.
Документ также предписывает освободить Александра Ананченко от должности председателя правительства. Указ вступает в силу с момента его подписания.
Ранее Пушилин рассказал, что предложил Ананченко новую должность — возглавить развитие госсектора. Также глава ДНР поблагодарил его за плодотворную деятельность за все время, которое он занимал как председатель правительства народной республики.