Мир 22 января 2024, 23:29 Одна граната и автомат. Пленный украинский солдат рассказал о состоянии дел в ВСУ Пленный солдат ВСУ рассказал, что мобилизованные отказываются выполнять задачи РИА «Новости»

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Попавший в плен солдат ВСУ рассказал, как обстоят дела в украинской армии. Ролик с признанием военнопленного разместило в Telegram-канале Минобороны России.

Украинский военнослужащий отметил, что его отправили на передовую с одной гранатой и автоматом с четырьмя магазинами. Командиров части солдат не видел. Пленный признался, что многие мобилизованные отказываются выполнять задачи в зоне боевых действий и убегают с передовой.

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Солдат ВСУ также рассказал, что в российском плену его кормят и не обижают.

«Все нормально, живой, здоровый, есть дают, пить тоже, не обижают», — заявил солдат.

Военный обозреватель Борис Рожин ранее опубликовал ролик, в котором военнослужащий ВСУ признался, что мечтает, чтобы ему оторвало ногу.Таким образом он желает сбежать с поля боя и отдохнуть.