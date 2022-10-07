«Хочу быть там, со всеми». Работник завода отправился служить, несмотря на отсрочку | 360°

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«Хочу быть там, со всеми». Работник завода отправился служить, несмотря на отсрочку

Работник завода Бабаджан решил отправиться на мобилизацию, несмотря на отсрочку

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Влас Бабаджан — сборщик крупногабаритных трансформаторов на заводе, выполняющем госзаказ. У мужчины была отсрочка от частичной мобилизации, но он решил ею не пользоваться.

«Хочу быть там, со всеми. Это ведь наша общая история», — пояснил он «360».

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Бабаджан — младший сержант, командир отделения радиостанций малой и средней дальности, но готов служить «там, куда пошлют».

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«Настроение позитивное. Расстраивает, что родные переживают сильно, но сам я уверен по всем на 100%. Победа будет за нами», — заметил мужчина.

На службу его проводили семья и друзья: жена, сестра с мужем, брат, друг.

«Много людей, всех не перечислишь. На самом деле поддержка колоссальная, такого даже не мог себе представить», — признался Влас Бабаджан.

Он констатировал, что его «окружает очень много хороших людей».

Частичную мобилизацию объявили в Российской Федерации 21 сентября. Некоторые регионы, например Новосибирская область, уже отчитались о выполнении плана.

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