Новосибирская область выполнила задачу по частичной мобилизации | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 07:34 Поделиться Telegram

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Viber Новосибирская область выполнила задачу по частичной мобилизации РИА «Новости»

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Новосибирская область выполнила задание по частичной мобилизации, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании. Продолжается доукомплектование отдельных подразделений.

«Мобилизационное задание, доведенное до региона, выполнено. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, отдельных дефицитных военных специальностей — для муниципалитетов это будут уже единичные случаи», — доложил губернатор.

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По его мнению, важно, чтобы ни один мобилизованный человек не остался без внимания. Андей Травников попросил глав муниципалитетов и городских округов сопровождать эту работу.

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Он напомнил, что перед командованием Новосибирского высшего военного командного училища стояла задача в кратчайший срок развернуть дополнительные места размещения для мобилизованных граждан, прибывающих не только из Новосибирской области, но и практически из всех регионов Восточной Сибири.

«Конечно, без нашей помощи военные не справились бы с выполнением этой задачи. Проделан большой объем работ по обустройству палаточного городка, казарменных помещений, по решению многих организационных, бытовых задач», — заметил Травников.

Ряд бытовых вопросов еще предстоит решить. Губернатор попросил продолжать обустройство палаточных городков, казарм и других помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений.

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